Россия в феврале в 1,5 раза нарастила закупки сладостей из Турции

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия в феврале в 1,5 раза в годовом выражении нарастила закупки сладостей из Турции - более чем до 11 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.

Так, российские компании ввезли сладкую выпечку на 6,6 миллиона долларов против 3 миллионов в феврале 2025 года.

Помимо этого, сумма закупок карамели выросла до 2,2 миллиона долларов с 1,9 миллиона годом ранее.

При этом импорт шоколада сократился до 2,6 миллиона с 3 миллионов в феврале прошлого года.