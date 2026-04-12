На юге Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей
17:49 12.04.2026
На юге Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на юге Москвы в воскресенье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Полиция в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Полиция в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Авария с участием нескольких автомобилей произошла на юге Москвы в воскресенье, пострадавшего в результате ребенка эвакуировали вертолетом, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Днем 12 апреля поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей на улице Борисовские пруды. Одного из пострадавших, мальчика восьми лет, с различными травмами эвакуировали на вертолёте в специализированное медицинское учреждение столицы", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Отмечается, что на борту воздушного судна пациента сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы.
ДТП с участием фуры и легкового автомобиля в Красноармейском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Появились подробности ДТП в Саратовской области, где погибли четверо мужчин
Вчера, 17:15
 
