На юге Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Авария с участием нескольких автомобилей произошла на юге Москвы в воскресенье, пострадавшего в результате ребенка эвакуировали вертолетом, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.