На юге Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Авария с участием нескольких автомобилей произошла на юге Москвы в воскресенье, пострадавшего в результате ребенка эвакуировали вертолетом, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Днем 12 апреля поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей на улице Борисовские пруды. Одного из пострадавших, мальчика восьми лет, с различными травмами эвакуировали на вертолёте в специализированное медицинское учреждение столицы", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Отмечается, что на борту воздушного судна пациента сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы.