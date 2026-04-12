В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека

САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, погибли при столкновении фуры и легковушки в Красноармейском районе Саратовской области, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Ведомство добавило, что из-за столкновения легковушки и фуры произошло возгорание транспортных средств, личности погибших устанавливаются.

Управление региональной безопасности правительства региона подтвердило, что в результате ДТП из легкового автомобиля погибли четыре человека. Сообщение в службу "112" поступило в 5.39 мск.