В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека

САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, погибли при столкновении фуры и легковушки в Красноармейском районе Саратовской области, сообщила региональная Госавтоинспекция.
"По предварительным данным, в Красноармейском районе вблизи села Белогорское около 06.30 (5.30 мск) произошло столкновение ВАЗ-2110 и Scania... В результате ДТП водитель и пассажиры ВАЗ-2110 погибли. По предварительной информации, в салоне ВАЗ-2110 находилось четыре человека", - рассказали журналистам в областной ГАИ.
Ведомство добавило, что из-за столкновения легковушки и фуры произошло возгорание транспортных средств, личности погибших устанавливаются.
Управление региональной безопасности правительства региона подтвердило, что в результате ДТП из легкового автомобиля погибли четыре человека. Сообщение в службу "112" поступило в 5.39 мск.
