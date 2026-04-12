Украина получила неожиданный удар, заявили в ВСУ - РИА Новости, 12.04.2026
12:19 12.04.2026 (обновлено: 12:23 12.04.2026)
Украина получила неожиданный удар, заявили в ВСУ

Военный ВСУ: Киев может остаться без части дронов из-за подорожания оптоволокна

© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украина может остаться без части дронов из-за резкого подорожания критически важного для их использования элемента, цитирует издание "Страна.ua" военнослужащего 115-й бригады ВСУ с позывным "Мори".

По его словам, китайские поставщики в 300 раз подняли цены на оптоволокно, из-за чего цена за один его километр теперь составляет 34 доллара.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
На Западе резко высказались о Зеленском после провокации ВСУ
11:13
"Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 км просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна. Я думаю, что если они ещё раз поднимут цену - а в принципе китайцам ничего не мешает так сделать, может настать такой период что оптоволокна может и не быть", — заявил "Мори".
Накануне глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания беспилотников.

На этой неделе депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявляла, что Счетная палата по закупкам беспилотных систем Украины выявила, что в 2024-2025 годах более половины государственных контрактов заключалось с нарушением закона, из-за чего убытки составили 1,7 миллиарда долларов.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России
09:43
 
