Украина получила неожиданный удар, заявили в ВСУ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украина может остаться без части дронов из-за резкого подорожания критически важного для их использования элемента, цитирует издание "Страна.ua" военнослужащего 115-й бригады ВСУ с позывным "Мори".



По его словам, китайские поставщики в 300 раз подняли цены на оптоволокно, из-за чего цена за один его километр теперь составляет 34 доллара.

"Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 км просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна. Я думаю, что если они ещё раз поднимут цену - а в принципе китайцам ничего не мешает так сделать, может настать такой период что оптоволокна может и не быть", — заявил "Мори".