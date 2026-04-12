Россия превзошла США в производстве высокотехнологичных дронов, пишут СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пентагон считает, что Россия опережает США в производстве высокотехнологичных дронов, сообщает, газета New York Times со ссылкой на источники.
Кроме того, источники издания пришли к выводу, что американская программа производства боевых беспилотников уступает в том числе и китайской. По информации газеты, военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине в сентябре прошлого года, на котором в качестве гостя присутствовал и президент России Владимир Путин, вызвал тревогу в Соединенных Штатах.
Прошлой осенью портал Axios со ссылкой на президента оборонной компании Allen Control Systems Стива Симони сообщал, что США отстают от Китая и России в том, что касается адаптации к методам ведения боевых действий с применением БПЛА.
