Россия превзошла США в производстве высокотехнологичных дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2026
15:07 12.04.2026
Россия превзошла США в производстве высокотехнологичных дронов, пишут СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пентагон считает, что Россия опережает США в производстве высокотехнологичных дронов, сообщает, газета New York Times со ссылкой на источники.
"Согласно оценкам, Россия также опережает (США - ред.) в постройке предприятий, которые могут производить высокотехнологичные дроны", - говорится в публикации со ссылкой на официальных лиц из Пентагона.
Кроме того, источники издания пришли к выводу, что американская программа производства боевых беспилотников уступает в том числе и китайской. По информации газеты, военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине в сентябре прошлого года, на котором в качестве гостя присутствовал и президент России Владимир Путин, вызвал тревогу в Соединенных Штатах.
Прошлой осенью портал Axios со ссылкой на президента оборонной компании Allen Control Systems Стива Симони сообщал, что США отстают от Китая и России в том, что касается адаптации к методам ведения боевых действий с применением БПЛА.
