Долина не стала оценивать шансы поданного иска к мошенникам

22:00 12.04.2026
Долина не стала оценивать шансы иска к мошенникам на 114 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина в беседе с РИА Новости не стала оценивать шансы поданного ею иска на 114 миллионов рублей к мошенникам.
Ранее в Балашихинском суде РИА Новости сообщили, что Долина снизила до 114 миллионов рублей требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках. Ответчиками по иску проходят Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Юрист сравнил рост банкротств физлиц со схемой Долиной
10 апреля, 16:20
Корреспондент РИА Новости обратился к Долиной с вопросом о том, каковы, по ее мнению, шансы у иска к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках. "Вы по поводу какого иска?" - уточнила она.
Однако после уточнения корреспондента РИА Новости Долина не стала оценивать возможные шансы, села в машину и уехала.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС РФ в декабре прошлого года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Курьера, фигурирующую в деле Долиной, жертвы узнавали по кодовым словам
5 апреля, 08:56
 
