Долина не стала оценивать шансы поданного иска к мошенникам

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина в беседе с РИА Новости не стала оценивать шансы поданного ею иска на 114 миллионов рублей к мошенникам.

Ранее в Балашихинском суде РИА Новости сообщили, что Долина снизила до 114 миллионов рублей требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках. Ответчиками по иску проходят Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа.

Корреспондент РИА Новости обратился к Долиной с вопросом о том, каковы, по ее мнению, шансы у иска к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках. "Вы по поводу какого иска?" - уточнила она.

Однако после уточнения корреспондента РИА Новости Долина не стала оценивать возможные шансы, села в машину и уехала.