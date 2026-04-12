Россия может помочь с разрешением иранского кризиса, заявил Дмитриев

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может помочь с разрешением иранского кризиса.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин в разговоре с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом подчеркнул готовность содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
