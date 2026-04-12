МЧС озвучило обязательное расстояние от дачных домов до леса
02:58 12.04.2026
МЧС озвучило обязательное расстояние от дачных домов до леса

МЧС: дачные дома должны находиться не менее чем в 50 метрах от хвойных деревьев

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Дачные постройки на территории садовых товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров, в целях безопасности должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от хвойных деревьев и 30 метров до лиственных, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Курганской области.
"Для таких садоводств (подверженных угрозе лесных пожаров - ред.) предусмотрены нарушения, связанные с расстоянием от построек до леса – оно должно составлять 50 метров до деревьев хвойных пород и 30 метров до лиственных", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в целях соблюдения требований пожарной безопасности инспекторы МЧС проводят обследование СНТ на предмет своевременной уборки мусора, сухой растительности, наличия наружного противопожарного водоснабжения, а также беспрепятственного проезда и подъезда пожарных подразделений на территорию садовых товариществ.
"Проводится ежедневная профилактика, в ходе чего гражданам, владельцам участков, разъясняется административная ответственность за необработанный участок, разведение открытого огня", - заключают спасатели.
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
