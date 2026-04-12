МИД Чехии дистанцировался от критики президента страны в адрес Трампа

ПРАГА, 12 апр – РИА Новости. МИД Чехии выступил в воскресенье с заявлением, в котором дистанцировался от слов главы республики Петра Павела в адрес президента США Дональда Трампа, который, по мнению Павела, в последнее время некоторыми своими высказываниями наносит ущерб отношениям между союзниками по НАТО.
"В связи с заявлениями президента Чешской Республики Петра Павела, сделанными на этой неделе в Карловом университете в Праге в адрес президента США Дональда Трампа, министерство иностранных дел Чешской Республики выражает сожаление по поводу их содержания и подчеркивает, что эти заявления не отражают официальную позицию правительства Чешской Республики", — говорится в заявлении.
Президент Павел во время дискуссии со студентами на юридическом факультете Карлова университета, в которой принимала участие также экс-глава Словакии Зузана Чапутова, заявил, что Трамп в последнее время некоторыми своими высказываниями вносит раскол в отношения между союзниками по НАТО. Павел назвал несправедливой критику союзников по НАТО, которых Трамп обвиняет в недостаточной поддержке американо-израильских действий на Ближнем Востоке.
