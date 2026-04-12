МИД Чехии дистанцировался от критики президента страны в адрес Трампа

ПРАГА, 12 апр – РИА Новости. МИД Чехии выступил в воскресенье с заявлением, в котором дистанцировался от слов главы республики Петра Павела в адрес президента США Дональда Трампа, который, по мнению Павела, в последнее время некоторыми своими высказываниями наносит ущерб отношениям между союзниками по НАТО.