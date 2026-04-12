Буданов* сделал заявление о перемирии с Россией

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пасхальное перемирие не перерастет в долгосрочное, заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в комментарии изданию "Новини.Live". Он сказал, что в прошлом оно уже объявлялось, но не было продлено.

В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое Украина якобы приняла. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях со стороны ВСУ.



* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.