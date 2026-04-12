Буданов* сделал заявление о перемирии с Россией

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пасхальное перемирие не перерастет в долгосрочное, заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в комментарии изданию "Новини.Live".
Он сказал, что в прошлом оно уже объявлялось, но не было продлено.
Вчера, 12:19
"Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня", — добавил Буданов*.
Минобороны России в воскресенье заявило, что украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое Украина якобы приняла. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях со стороны ВСУ.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
