Глава минздрава Британии отметил растущую напряженность в отношениях с США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 12.04.2026
Глава минздрава Британии отметил растущую напряженность в отношениях с США

Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 12 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг на фоне грядущего визита короля Карла III в США отметил растущую напряженность в отношениях Лондона и Вашингтона.
Букингемский дворец сообщил ранее, что в апреле состоится государственный визит Карла III и королевы Камиллы в США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в тот же день анонсировал визит королевской четы Великобритании с 27 по 30 апреля, который включит в себя торжественный банкет в Белом доме.
"Разногласия по поводу Ирана, несомненно, обострили отношения с администрацией (президента США Дональда) Трампа, но во многих других вопросах интересы Великобритании и США переплетены", - заявил Стритинг в интервью с телеканалом Sky News.
Он подчеркнул, что росту напряженности способствовали критика Трампа в адрес премьер-министра Кира Стармера, а также разногласия по поводу конфликта вокруг Ирана, притязаний США на Гренландию и сделки по передаче Британией островов Чагос Маврикию.
Трамп ранее сообщал о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Президент сравнивал нынешнего британского главу правительства с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением подчеркнув, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сферах миграции и энергетики.
В миреСШАВеликобританияИранДональд ТрампКир СтармерКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала