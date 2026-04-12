Глава минздрава Британии отметил растущую напряженность в отношениях с США

ЛОНДОН, 12 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг на фоне грядущего визита короля Карла III в США отметил растущую напряженность в отношениях Лондона и Вашингтона.
Букингемский дворец сообщил ранее, что в апреле состоится государственный визит Карла III и королевы Камиллы в США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в тот же день анонсировал визит королевской четы Великобритании с 27 по 30 апреля, который включит в себя торжественный банкет в Белом доме.
Он подчеркнул, что росту напряженности способствовали критика Трампа в адрес премьер-министра Кира Стармера, а также разногласия по поводу конфликта вокруг Ирана, притязаний США на Гренландию и сделки по передаче Британией островов Чагос Маврикию.
Трамп ранее сообщал о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Президент сравнивал нынешнего британского главу правительства с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением подчеркнув, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сферах миграции и энергетики.
