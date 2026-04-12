Минобороны Британии исключило пересмотр статуса своих баз на Кипре
14:23 12.04.2026 (обновлено: 14:24 12.04.2026)
Минобороны Британии исключило пересмотр статуса своих баз на Кипре

© AP Photo / Petros Karadjias — База ВВС Великобритании Акротири на Кипре
ЛОНДОН, 12 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс исключил возможность любого пересмотра территориального статуса баз британских ВВС на Кипре.
Ранее в апреле депутат кипрского парламента Хрисис Панделидис, близкий к переговорам по базам, заявил изданию Euractiv, что Кипр будет добиваться от Великобритании не упразднения ее военных баз на острове, а пересмотра их статуса. Официально базы называются "суверенными", однако на деле являются британской заморской территорией. Обсуждение вопроса о базах началось в марте после удара беспилотником по базе "Акротири".
"Мы должны четко понимать, что правовой статус суверенных баз незыблем", - заявил Карнс газете Telegraph.
Замминистра отметил, что пересмотру статуса Лондон предпочитает сотрудничество с Никосией для обеспечения защиты острова.
"Киприоты, британцы и другие союзники объединяются для работы над комплексным планом защиты имеющихся здесь возможностей", - добавил он.
По информации издания, план защиты острова разрабатывался Британией, Кипром, США и Францией в течение последних пяти недель. В частности, были укреплены системы ПВО и средства борьбы с беспилотниками. Для обнаружения приближающихся беспилотников и ракет используются радары и вертолеты. В случае обнаружения на перехват БПЛА вылетают истребители F-35 и Typhoon. Также в обороне участвуют вертолеты Wildcat и система противовоздушной обороны малой дальности Stormer HVM.
Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил 2 марта, что по базе ВВС Великобритании на Кипре "Акротири" был нанесен удар беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Позднее были перехвачены два дрона, направлявшиеся к этой базе.
Британские территории на Кипре возникли после подписания соглашения в 1960 году, когда Кипр стал независимым. Великобритания сохранила на острове заморские территории, где находятся военные базы "Акротири" и "Декелия". Президент Кипра Никос Христодулидис называл их существование "пережитком колониализма".
