Два танкера в Ормузе развернулись после переговоров США и Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два пустых супертанкера зашли в Ормузский пролив, однако развернулись после того, как США и Иран не достигли соглашения в ходе переговоров в Пакистане, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию судов.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. В воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ИРИ и Штаты не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
"Два пустых супертанкера в воскресенье попытались пройти через Ормузский пролив в Персидский залив, однако в последний момент развернулись в обратном направлении, как только переговоры между США и Ираном потерпели неудачу, что поставило под угрозу хрупкое перемирие", - говорится в материале агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил об открытии пролива.