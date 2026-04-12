Губернатор Бали призвал туристов беречь святость курортного острова
Туризм
05:04 12.04.2026
Губернатор Бали призвал туристов беречь святость курортного острова

Храм летучих мышей Гоа Лавах
Храм летучих мышей Гоа Лавах. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Бали И Ваян Костер в интервью РИА Новости призвал туристов "беречь святость" популярного курортного острова.
"Бали — это регион, где много священных, сакральных мест, и их нужно беречь. Часто туристы — возможно, по незнанию, из-за недостаточного разъяснения со стороны гидов — совершают в священных местах неподобающие действия. Это тревожит, может разрушить духовные ценности Бали, снизить его святость", - посетовал губернатор в беседе с агентством.
По его оценке, именно "святость" Бали нужно сохранять, потому что "именно она создает ауру и притягательность Бали для людей со всего мира".
"Поэтому мы должны строго требовать, чтобы иностранные туристы, посещающие Бали, соблюдали адатные, культурные и правовые нормы", - подчеркнул чиновник.
