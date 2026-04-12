Губернатор Бали призвал туристов бережно относиться к острову

ДЖАКАРТА, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Бали И Ваян Костер в интервью РИА Новости призвал туристов из России бережно относиться к острову.
"Приезжать на Бали — это не просто вопрос развлечений, получения удовольствия или инвестиций. Нужно понимать, что Бали — это достояние мира, которое нужно сохранять вместе... Если мы не будем беречь его, Бали исчезнет. Мир больше не будет иметь Бали в том привлекательном виде, в каком он есть сейчас", - заявил Костер, обращаясь к туристам из России.
Губернатор Бали добавил, что у всех туристов, из какой бы страны они ни были, должно быть общее намерение — с добром относиться к Бали, любить Бали, нести за него ответственность, даже быть ему преданными.
По официальным данным российского посольства в Индонезии, на Бали и близлежащих островах проживают около 35 тысяч россиян. При этом за 2025 год россияне возглавили рейтинг по депортациям из международного аэропорта Бали за те или иные нарушения.
На Бали ликвидировали "русские" и "украинские" деревни
