Баканов: космонавтика должна быть такой же великой, как прорывы предков - РИА Новости, 12.04.2026
19:07 12.04.2026 (обновлено: 21:04 12.04.2026)
Баканов: космонавтика должна быть такой же великой, как прорывы предков

© Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов на торжественной церемонии награждения сотрудников ракетно-космической отрасли в Москве
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов на торжественной церемонии награждения сотрудников ракетно-космической отрасли в Москве
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Достижения современной российской ракетно-космической отрасли должны быть такими же великими, как прорывы Советского Союза, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Поколение наших предков совершило прорыв. Мы должны создать равновеликое новое", - сказал Баканов на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце.
Он напомнил, что в 2025 году стартовал Национальный проект "Космос", который ставит целью развитие спутниковой инфраструктуры, создание Российской орбитальной станции, развитие космодромов, появление новой линейки ракет-носителей, в том числе многоразовых.
Также в Нацпроект входят лунные миссии и другие научные программы. Кроме того, планируется подготовка кадров.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
