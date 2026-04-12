Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов на торжественной церемонии награждения сотрудников ракетно-космической отрасли в Москве

Баканов: космонавтика должна быть такой же великой, как прорывы предков

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Достижения современной российской ракетно-космической отрасли должны быть такими же великими, как прорывы Советского Союза, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Поколение наших предков совершило прорыв. Мы должны создать равновеликое новое", - сказал Баканов на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце

Он напомнил, что в 2025 году стартовал Национальный проект "Космос", который ставит целью развитие спутниковой инфраструктуры, создание Российской орбитальной станции, развитие космодромов, появление новой линейки ракет-носителей, в том числе многоразовых.

Также в Нацпроект входят лунные миссии и другие научные программы. Кроме того, планируется подготовка кадров.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.