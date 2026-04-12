09:25 12.04.2026 (обновлено: 10:18 12.04.2026)
ВСУ в нарушение перемирия несколько раз атаковали Курскую область

Хинштейн: украинские БПЛА 15 раз за сутки атаковали Курскую область

Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
КУРСК, 12 апр — РИА Новости. ВСУ в нарушение пасхального перемирия несколько раз пытались нанести удары по Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
"С 09:00 11 апреля до 07:00 12 апреля сбито девять вражеских беспилотников различного типа. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. Информация по обстрелам не поступала", — написал он в MAX.
Хинштейн добавил, что погибших при ударах нет.
ВСУ уже не в первый раз нарушают режим прекращения огня, хотя Владимир Зеленский утверждал, что Украина будет соблюдать его. В субботу во второй половине дня противник атаковал заправку в курском Льгове, пострадали три человека, включая годовалого ребенка.
В Белгородской области в Шебекино мужчина получил баротравму из-за удара БПЛА по автомобилю. В Грайвороне из-за детонации беспилотника пострадала женщина.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу сегодня в 16:00 и будет действовать до конца завтрашнего дня. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях с украинской стороны.
