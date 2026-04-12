Мэр Хельсинки возмутился тем, что финские дети посетили "Артек"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов возмутился из-за того, что финские дети посетили крымский международный детский центр "Артек", сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.
"Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки", - заявил Сазонов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
