В Стамбуле задержали актрису сериала "Зимородок"

СТАМБУЛ, 12 апр - РИА Новости. Полицейские задержали в Стамбуле 17 человек по подозрению в употреблении или приобретении наркотиков, в том числе актрису сериалов "Зимородок" и "Клюквенный щербет" Алейну Бозок.
"В ночь на воскресенье была начата операция по задержанию 24 подозреваемых, шестеро из которых находятся за границей, и обыски в четырех заведениях. В результате операции задержаны 17 подозреваемых в рамках расследования, касающегося обвинений в приобретении или употреблении наркотических веществ, посредничестве в проституции", - сообщила прокуратура в полученном РИА Новости пресс-релизе.
По данным газеты Cumhuriyet, среди задержанных – актриса Алейна Бозок, сыгравшая роли в сериалах "Зимородок" и "Клюквенный щербет", бывшая футбольная судья, а ныне инфлюенсер Элиф Караарслан, владелец клуба Kütüphane Али Коз и ряд других известных в соцсетях звезд.
Результаты тестов на наркотики оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку, в общей сложности задержаны 255 человек в рамках расследования, сообщил в пятницу генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез.
Полиция Турции проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования в разное время были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры. Ранее после задержания и признания в употреблении наркотиков главных ролей в сериалах лишились актер турецкого сериала "Дети рая" Исмаил Хаджиоглу и актер сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр.