В Стамбуле задержали актрису сериала "Зимородок"

СТАМБУЛ, 12 апр - РИА Новости. Полицейские задержали в Стамбуле 17 человек по подозрению в употреблении или приобретении наркотиков, в том числе актрису сериалов "Зимородок" и "Клюквенный щербет" Алейну Бозок.

"В ночь на воскресенье была начата операция по задержанию 24 подозреваемых, шестеро из которых находятся за границей, и обыски в четырех заведениях. В результате операции задержаны 17 подозреваемых в рамках расследования, касающегося обвинений в приобретении или употреблении наркотических веществ, посредничестве в проституции", - сообщила прокуратура в полученном РИА Новости пресс-релизе.