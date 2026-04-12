АдГ выступила за возобновление работы "Северного потока"
17:46 12.04.2026
© AP Photo / Michael Sohn — Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступила за возобновление работы выведенного из строя газопровода "Северный поток", следует из нового позиционного документа партии.
"В интересах Германии мы будем и дальше диверсифицировать поставки газа и нефти, избегать новых зависимостей от импорта и добиваться возобновления работы уже существующих маршрутов поставок, в том числе газопровода "Северный поток", - говорится в документе.
Партия считает, что необходимо произвести новую политическую оценку ядерной энергетики. Кроме того, АдГ предлагает ввести мораторий на демонтаж выведенных из эксплуатации АЭС и продолжить использование газа и угля после 2030 года.
В числе других ключевых тезисов документа – снижение нагрузки на экономику и граждан и переход к "технологической открытости". Так, к примеру, последний тезис предполагает отмену готовящегося запрета на двигатели внутреннего сгорания и отмену "Закона о модернизации зданий", который ограничивает использование ископаемых энергоносителей для отопления помещений.
Более того, документ содержит пункты о сокращении бюрократии в целях экономического роста, укреплении Германии как экспортно-ориентированной страны и преодолении дефицита кадров за счет расширения собственных трудовых ресурсов.
В 2011 году правительство ФРГ во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от ядерной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима-1". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
