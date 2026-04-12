МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступила за возобновление работы выведенного из строя газопровода "Северный поток", следует из нового позиционного документа партии.

"В интересах Германии мы будем и дальше диверсифицировать поставки газа и нефти, избегать новых зависимостей от импорта и добиваться возобновления работы уже существующих маршрутов поставок, в том числе газопровода "Северный пото к", - говорится в документе.

Партия считает, что необходимо произвести новую политическую оценку ядерной энергетики. Кроме того, АдГ предлагает ввести мораторий на демонтаж выведенных из эксплуатации АЭС и продолжить использование газа и угля после 2030 года.

В числе других ключевых тезисов документа – снижение нагрузки на экономику и граждан и переход к "технологической открытости". Так, к примеру, последний тезис предполагает отмену готовящегося запрета на двигатели внутреннего сгорания и отмену "Закона о модернизации зданий", который ограничивает использование ископаемых энергоносителей для отопления помещений.

Более того, документ содержит пункты о сокращении бюрократии в целях экономического роста, укреплении Германии как экспортно-ориентированной страны и преодолении дефицита кадров за счет расширения собственных трудовых ресурсов.