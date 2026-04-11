В Роскачестве рассказали, в каких случаях можно пересчитать плату за ЖКХ
04:36 11.04.2026
В Роскачестве рассказали, в каких случаях можно пересчитать плату за ЖКХ

Квитанция по оплате ЖКХ
Квитанция по оплате ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Для перерасчета платы за ЖКХ необходимо зафиксировать факт некачественной услуги и уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу управляющей или ресурсоснабжающей организации, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"При обнаружении некачественной услуги жители должны уведомить аварийно-диспетчерскую службу управляющей или ресурсоснабжающей организации. Необходимо зафиксировать сам факт нарушения, а также номер заявки, время обращения и фамилию диспетчера", - говорится в сообщении.
После этого, как правило, организацией проводится проверка и составляется соответствующий акт, который служит основанием для перерасчета платы. "Именно наличие такого акта или иных объективных доказательств (показания приборов учета с фиксацией параметров качества) может стать основой для досудебной претензии", - объяснили в Роскачестве.
Эксперты отметили, что в случае, если исполнитель игнорирует законные требования или отказывается производить перерасчет в установленный срок, собственники могут обратиться в органы государственного жилищного надзора (ГЖИ) и Роспотребнадзор.
При этом систематические нарушения или бездействие должностных лиц могут стать предметом для прокурорской проверки. В Роскачестве напомнили, что если эти способы не принесли результата, жители вправе обратиться в суд с иском не только о перерасчете стоимости услуг, но и о возмещении убытков, взыскании неустойки, а также компенсации морального вреда.
Эксперты отметили, что распознать нарушение можно по явным бытовым признакам: едва теплые батареи в отопительный сезон, слабый напор воды, скачки электричества, приводящие к выходу из строя бытовой техники, или несоответствие химического состава воды санитарным нормам.
ОбществоРоскачествоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
