В Роскачестве рассказали, в каких случаях можно пересчитать плату за ЖКХ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Для перерасчета платы за ЖКХ необходимо зафиксировать факт некачественной услуги и уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу управляющей или ресурсоснабжающей организации, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"При обнаружении некачественной услуги жители должны уведомить аварийно-диспетчерскую службу управляющей или ресурсоснабжающей организации. Необходимо зафиксировать сам факт нарушения, а также номер заявки, время обращения и фамилию диспетчера", - говорится в сообщении.

После этого, как правило, организацией проводится проверка и составляется соответствующий акт, который служит основанием для перерасчета платы. "Именно наличие такого акта или иных объективных доказательств (показания приборов учета с фиксацией параметров качества) может стать основой для досудебной претензии", - объяснили в Роскачестве

Эксперты отметили, что в случае, если исполнитель игнорирует законные требования или отказывается производить перерасчет в установленный срок, собственники могут обратиться в органы государственного жилищного надзора (ГЖИ) и Роспотребнадзор

При этом систематические нарушения или бездействие должностных лиц могут стать предметом для прокурорской проверки. В Роскачестве напомнили, что если эти способы не принесли результата, жители вправе обратиться в суд с иском не только о перерасчете стоимости услуг, но и о возмещении убытков, взыскании неустойки, а также компенсации морального вреда.