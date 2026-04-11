Всех жителей Курской области вернули из украинского плена

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Из украинского плена вернули семь жителей Курской области, сообщило Минобороны.
"Возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации — жителей Курской области, которые будут доставлены домой", — заявили в ведомстве.
© Фото : Курская область/MAXУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена
Как отмечала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, они стали последними заложниками, взятыми боевиками ВСУ в российском регионе. Всего Киев удерживал 165 курян с 2024 года.
Москва также вернула с подконтрольной Киеву территории 175 военных в обмен на такое же число украинцев. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Сейчас бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.
В четверг Россия передала Украине тысячу тел военных в обмен на 41 погибшего бойца. Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17-18 февраля.
