Рейтинг@Mail.ru
Всех жителей Курской области вернули из украинского плена
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 11.04.2026 (обновлено: 15:55 11.04.2026)
Всех жителей Курской области вернули из украинского плена

© Фото : Курская область/MAXУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена
© Фото : Курская область/MAX
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Из украинского плена вернули семь жителей Курской области, сообщило Минобороны.
«
"Возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации — жителей Курской области, которые будут доставлены домой", — заявили в ведомстве.
© Фото : Курская область/MAXУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена
© Фото : Курская область/MAX
Как отмечала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, они стали последними заложниками, взятыми боевиками ВСУ в российском регионе. Всего Киев удерживал 165 курян с 2024 года.
Москва также вернула с подконтрольной Киеву территории 175 военных в обмен на такое же число украинцев. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Сейчас бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.
В четверг Россия передала Украине тысячу тел военных в обмен на 41 погибшего бойца. Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17-18 февраля.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныТатьяна МоскальковаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала