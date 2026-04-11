"Возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации — жителей Курской области, которые будут доставлены домой", — заявили в ведомстве.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена

Москва также вернула с подконтрольной Киеву территории 175 военных в обмен на такое же число украинцев. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.