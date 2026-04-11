"Вызывает звон в ушах": на Землю обрушилось зловещее явление

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На Земле усилились вибрации, вызывающие бессонницу и шум в ушах, пишет британский таблоид Daily Mail

"Загадочные "гудящие" вибрации Земли усиливаются уже более недели, что побудило некоторых людей сообщить о том, что это явление нарушает их сон и вызывает звон в ушах", — говорится в публикации.

Речь идет о явлении, известном как резонанс Шумана — устойчивом электромагнитном ритме, который генерируют молнии, отражающиеся между поверхностью планеты и ионосферой.

Как пишет издание, приложение для мониторинга космической погоды MeteoAgent с понедельника предупреждает о резком повышении значений резонанса, классифицируя их как высокие и потенциально опасные.

"Ощущение, будто гравитация стала слишком плотной. В ушах звенит. Даже зрение размыто. Что происходит с резонансом Шумана?" — приводятся в материале слова одного из пользователей Сети.