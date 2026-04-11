"Абсолютно аморальный". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Соглашение Украины на пасхальное перемирие не вызывает доверия, так как оно может быть использовано Киевом в корыстных целях, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Я ни капли не верю киевскому режиму. Что говорить о каком-то пасхальном мире для Зеленского – человека, который не имеет ни совести, ни меры, никаких религий не придерживается, абсолютно человек аморальный?!" — обрушился с критикой он.
Политик также отметил, что такая же ситуация наблюдается и среди управляющих кадров киевского режима.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу сегодня в 16:00 и будет действовать до конца завтрашнего дня. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Позднее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе ВСУ во время пасхального перемирия.
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.
В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях с украинской стороны.