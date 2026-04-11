Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, в которых дизайнеры получают самые высокие зарплаты
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 11.04.2026
Названы регионы, в которых дизайнеры получают самые высокие зарплаты

РИА Новости: российские дизайнеры получают самые высокие зарплаты в Крыму

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты российские дизайнеры получают в Крыму - в январе они составили 663,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
На втором месте расположилась Москва, где средняя зарплата в этой сфере составила 128,6 тысячи рублей, а тройку лидеров замкнула Тверская область с 118,6 тысячи рублей.
Выше 100 тысяч рублей дизайнеры получали еще в одном регионе - Башкирии (113 тысяч рублей).
В среднем по России зарплата в этой отрасли в начале года составила 96,2 тысячи рублей, увеличившись за год на треть.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
Республика КрымМоскваТверская областьОбществоДизайнЗарплата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала