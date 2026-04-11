Названы регионы, в которых дизайнеры получают самые высокие зарплаты

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты российские дизайнеры получают в Крыму - в январе они составили 663,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

На втором месте расположилась Москва , где средняя зарплата в этой сфере составила 128,6 тысячи рублей, а тройку лидеров замкнула Тверская область с 118,6 тысячи рублей.

Выше 100 тысяч рублей дизайнеры получали еще в одном регионе - Башкирии (113 тысяч рублей).

В среднем по России зарплата в этой отрасли в начале года составила 96,2 тысячи рублей, увеличившись за год на треть.