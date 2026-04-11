Всероссийская олимпиада по физике завершилась на Ямале

САЛЕХАРД, 11 апр – РИА Новости. Всероссийская олимпиада школьников по физике, в которой принял участие 501 школьник, завершилась в Новом Уренгое на Ямале, награды победителям и призерам вручили губернатор округа Дмитрий Артюхов, космонавт‑испытатель отряда "Роскосмоса" Александр Колябин и директор "Науки и инноваций" госкорпорации "Росатом" Александр Голубев, сообщает правительство региона.

"Поздравляю и победителей, и призеров, и каждого участника. Вы – наша огромная гордость. Гордость ваших родных школ, ваших городов и целых регионов, и, безусловно, ваших учителей, наставников и самых близких людей – ваших родителей. Сегодня я могу сказать точно: те 500 человек, которые сейчас в этом зале, участники финала Всероссийской олимпиады школьников по физике – это и есть будущее России", - приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

В этом году, по данным правительства округа, в финале олимпиады приняло участие рекордное количество участников – 501 школьник и 103 сопровождающих. Для сравнения, в других финалах Всероссийской олимпиады школьников, проводимых на Ямале, в 2024 году по истории собралось 300 человек, а по химии в 2025 году – 477. Заключительный этап олимпиады состоял из двух туров – теоретического и практического. Задания были разработаны с учетом возраста и уровня подготовки участников, что позволило максимально точно оценить их знания и навыки. По итогам соревнований 40 ребят стали победителями, а 188 – призерами.