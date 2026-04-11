Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:05 11.04.2026
Всероссийская олимпиада по физике завершилась на Ямале

Всероссийская олимпиада школьников по физике завершилась на Ямале

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчащиеся
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Учащиеся. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 11 апр – РИА Новости. Всероссийская олимпиада школьников по физике, в которой принял участие 501 школьник, завершилась в Новом Уренгое на Ямале, награды победителям и призерам вручили губернатор округа Дмитрий Артюхов, космонавт‑испытатель отряда "Роскосмоса" Александр Колябин и директор "Науки и инноваций" госкорпорации "Росатом" Александр Голубев, сообщает правительство региона.
"Поздравляю и победителей, и призеров, и каждого участника. Вы – наша огромная гордость. Гордость ваших родных школ, ваших городов и целых регионов, и, безусловно, ваших учителей, наставников и самых близких людей – ваших родителей. Сегодня я могу сказать точно: те 500 человек, которые сейчас в этом зале, участники финала Всероссийской олимпиады школьников по физике – это и есть будущее России", - приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
В этом году, по данным правительства округа, в финале олимпиады приняло участие рекордное количество участников – 501 школьник и 103 сопровождающих. Для сравнения, в других финалах Всероссийской олимпиады школьников, проводимых на Ямале, в 2024 году по истории собралось 300 человек, а по химии в 2025 году – 477. Заключительный этап олимпиады состоял из двух туров – теоретического и практического. Задания были разработаны с учетом возраста и уровня подготовки участников, что позволило максимально точно оценить их знания и навыки. По итогам соревнований 40 ребят стали победителями, а 188 – призерами.
Помимо соревновательной части, для школьников была организована насыщенная культурная программа. Гостям была предоставлена возможность познакомиться с уникальной культурой коренных народов Севера на самом колоритном празднике округа – Дне оленевода. Участники покатались на оленьих упряжках, попробовали национальную кухню и посетили этнопарк "Душа тундры", скейт-парк "Скатерть", арт-резиденцию "Сова" и учебный полигон "Газпром техникум".
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Более 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала
1 апреля, 15:02
 
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала