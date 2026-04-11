Во Владикавказе завершили спасательные работы после взрыва на складе

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы в центре Владикавказа завершены после взрыва на складе с пиротехникой, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Аварийно-спасательные работы в центре Владикавказа завершены", - говорится в сообщении.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе трое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны трое подозреваемых: собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва введен режим ЧС.