Меняйло рассказал о состоянии пострадавших при взрыве во Владикавказе

НАЛЬЧИК, 11 апр - РИА Новости. Десять пострадавших после взрыва во Владикавказе остаются в больницах, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В районе взрыва введен режим ЧС.
«
"В больницах республики остаются десять человек, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе. Двое находятся в КБСП. Один из них - в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Он добавил, что состояние еще шести человек стабильное.
"Ранее в стационаре находились двое несовершеннолетних, однако вечером в медучреждение обратился еще один подросток с сотрясением мозга. Угрозы их жизни нет", - отметил глава региона.