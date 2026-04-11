16:35 11.04.2026 (обновлено: 16:44 11.04.2026)
В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ

Гладков: в Шебекино Белгородской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков /MAX Последствия обстрела ВСУ города Щебекино в Белгородской области
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
"Город Шебекино под ударом со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что один мужчина получил осколочное ранение головы и баротравму, его госпитализировали. Другого пострадавшего с осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки также доставили в больницу.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныШебекиноВячеслав ГладковВладимир Путин
 
 
