В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
"Город Шебекино под ударом со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что один мужчина получил осколочное ранение головы и баротравму, его госпитализировали. Другого пострадавшего с осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки также доставили в больницу.