В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что один мужчина получил осколочное ранение головы и баротравму, его госпитализировали. Другого пострадавшего с осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки также доставили в больницу.