СМИ узнали, когда начнется встреча иранской делегации с премьером Пакистана

ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Встреча иранской делегации с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом перед переговорами с США в Исламабаде начнется в 13.00 местного времени (11.00 мск), передает агентство Tasnim.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
"Сегодня в 13 часов (11.00 мск - ред.) состоится встреча иранской делегации с премьер-министром Пакистана", - говорится в публикации Tasnim.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.