Срочно и важно: США и Иран окончательно признали победителя в войне

Вопреки утверждениям элитных политологов с хорошей родословной и медалями с выставок, никаких сокровенных знаний в анализе мировой обстановки нет: все совершенно открыто, абсолютно ясно и предельно понятно.

Чтобы далеко не ходить, вот несколько примеров полностью очевидных для всех ситуаций, связанных с перемирием между США и Ираном — и переговорами сторон в Пакистане.

Когда Иран дал США список из десяти пунктов с требованиями, на основании которых можно начинать переговоры, Трамп сообщил, что США список получили и "согласовали почти все пункты". Вчера Дональд Трамп обвинил американские СМИ в распространении информации "о полностью фальшивом плане из десяти пунктов", а его пресс-секретарь Левитт заявила, что "десятипунктный план Ирана по мирному урегулированию Трамп и его команда выбросили в мусор".

Эмиссар верховного лидера Ирана сообщил, что "Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США и Израилем". Американцы утверждают, что сначала Иран должен открыть пролив, а переговоры — потом.

Вице-президент США Вэнс заявил, что "Соединенные Штаты готовы смягчить требования к Ирану по обогащению урана при условии добросовестных переговоров". Премьер Израиля Нетаньяху ответил, что "если Тегеран не отдаст обогащенный уран, то война возобновится".

Трамп утверждает, что у Ирана "нет никаких козырей, кроме краткосрочного вымогательства денег у всего мира с помощью международных водных путей". Лидер демократов в сенате США Шумер выступил с сообщением, согласно которому "у Ирана все еще есть ядерные запасы, а его ядерные амбиции остались бесконтрольными, если не усилились".

Трамп также торжественно объявил, что мир во всем мире уже на носу, и пообещал "самую мощную перезагрузку" на планете. Его личный друг и партнер по гольфу, сенатор-террорист Грэм* написал, что, скорее всего, придется вернуться к военному решению конфликта и захватить остров Харк.

Джей Ди Вэнс перед вылетом в Пакистан на переговоры сказал, что "если переговоры пройдут успешно, то США протянут Ирану руку". Трамп сообщил, что американские военные корабли прямо сейчас заново загружаются "лучшими боеприпасами" для возможного удара по Ирану.

Теперь вы знаете все. Ну что тут непонятного?

А если серьезно, то все это не имеет значения, потому что значение имеют не заявления, а исключительно действия. Действия же показывают, что в окончании конфликта (по разным причинам) сейчас заинтересованы две страны — США и Иран (и каждая уже объявила себя победителем), а категорически против третья — Израиль.

И именно это будет определять, чем закончатся переговоры, а если они чем-то закончатся, то сколько мир продлится.

Есть основания полагать, что мир продлится очень недолго, если он наступит вообще.

По свидетельству бывшего госсекретаря США Джона Керри, Нетаньяху предлагал ударить по Ирану нескольким президентам США (Бушу, Обаме и Байдену) — а согласился только Трамп.

Одиннадцатого февраля сего года, выполняя многолетнюю задачу ультраортодоксальных элит Израиля, мечтающих об уничтожении Ирана и создании "Большого Израиля", Нетаньяху представил Трампу "стопроцентные" данные разведки и план "гарантированной победы" в случае неожиданного массового удара. Нетаньяху убедил Трампа, что Иран слаб, а внутренняя оппозиция только и ждет возможности свергнуть власть — и все будет тип-топ, быстро и красиво.

Практически все советники главы Белого дома, обладающие хоть каплей здравого смысла и частичкой боевого опыта, попытались отговорить Трампа от авантюры, в которую его втягивает Израиль, но американский президент сказал: "Мне это нравится!" Результаты и счет мы видим на табло.

Есть данные, что американцы находятся в тихой ярости от того, что Нетаньяху обвел Трампа вокруг пальца и США оказались по результатам войны в худшем положении, чем до нее. Все громче раздаются голоса о том, что нужно срочно пересмотреть саму возможность ситуации, когда другая страна имеет такое влияние на США и их политику, что грозит подобного рода последствиями, и требуют уменьшить военную помощь Израилю.

Это значит, что для Нетаньяху и его союзников единственный вариант сохранить власть, а для Израиля поддержку США — продолжать удерживать американцев в конфликте. Например, бывший министр обороны и лидер партии "Наш дом Израиль" Либерман накануне мирных переговоров США и Ирана заявил, что "любое соглашение с Ираном без отказа от уничтожения Израиля, обогащения урана, производства баллистических ракет и поддержки террористических организаций в регионе означает, что нам придется возобновить очередную кампанию в более трудных условиях и заплатить гораздо более высокую цену". Сам же Нетаньяху утверждает, что "Иран сейчас слабее, чем когда-либо, а Израиль — сильнее, чем когда-либо, и при этом у нас остаются дополнительные цели, которых мы намерены добиться".

Именно поэтому так разумны слова спикера парламента Ирана Мохаммада Галибафа: "Опыт прошлого показал, что необходимо полное недоверие к врагу". И это касается далеко не только войны в Иране.