Российский военный рассказал о своих эмоциях от возвращения на родину

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся из плена, рассказал корреспонденту РИА Новости о своих эмоциях от возвращения на родину: он очень сильно счастлив и ощущает свободу.
"Это нельзя описать одним словом или двумя, насколько сильно я счастлив, что я тут, в России. Вы не поверите, но тут даже воздух другой... я ощущаю свободу, я так рад", - рассказал РИА Новости вернувшийся пленный со слезами на глазах.
По его словам, он всегда чувствовал поддержку от россиян, несмотря на его местоположение.