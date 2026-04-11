Видеооткрытки ко Дню космонавтики выведут на медиафасады и лифты Москвы
20:30 11.04.2026 (обновлено: 15:11 13.04.2026)
Видеооткрытки ко Дню космонавтики выведут на медиафасады и лифты Москвы

Видеооткрытки ко Дню космонавтики выведут на медиафасады и экраны в Москве

Вид на пересечение Пречистенки и Гоголевского бульвара в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Вид на пересечение Пречистенки и Гоголевского бульвара в Москве
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Видеооткрытки ко Дню космонавтики выведут на медиафасады, экраны в переходах и лифтах Москвы, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Видеооткрытки ко Дню космонавтики можно увидеть на медиафасадах, экранах в переходах и лифтах. Создали их совместно с Государственной корпорацией "Роскосмос", - говорится в сообщении в мессенджере Max.
Отмечается, что впервые видеопоздравления будут показывать на экранах в современных лифтах жилых домов. Атмосферу межпланетного полета создали в лифтах около 100 домов столицы.
"Космические видео можно увидеть и на 24 больших экранах в московских подземных переходах. Среди них переходы на Кутузовском проспекте, Тверской улице, Комсомольской площади, Красной Пресне, проспекте Мира и около делового центра Москва-Сити", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что традиционно праздничные сценарии подготовили для медиафасадов домов-книжек на Новом Арбате.
