Вэнс провел в Исламабаде встречу с премьером Пакистана

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 11.04.2026 (обновлено: 13:15 11.04.2026)
Вэнс провел встречу с премьером Пакистана, в ней участвовали Уиткофф и Кушнер

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс после прибытия на переговоры с иранскими официальными лицами в Исламабад
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию, которая должна принять участие в предстоящих переговорах с Ираном в Исламабаде, провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, сообщил Белый дом.
«
"Вице-президент провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом", - сообщил Белый дом своему пресс-пулу.
В Белом доме добавили, что американскую сторону на встрече также представляли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
В миреИсламабадПакистанВоенная операция США и Израиля против ИранаДжеймс Дэвид ВэнсДжаред КушнерСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала