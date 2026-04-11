Вэнс провел в Исламабаде встречу с премьером Пакистана

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию, которая должна принять участие в предстоящих переговорах с Ираном в Исламабаде, провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, сообщил Белый дом.
"Вице-президент провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом", - сообщил Белый дом своему пресс-пулу.
В Белом доме добавили, что американскую сторону на встрече также представляли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.