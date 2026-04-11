Вэнс сыграл ключевую роль в организации переговоров США и Ирана, пишут СМИ

© AP Photo / Jacquelyn Martin Вице-президент США Джей Ди Вэнс после прибытия на переговоры с иранскими официальными лицами в Исламабад

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в организации переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде, которые, как ожидается, начнутся позднее в субботу, пишет CNN со ссылкой на источник.

"Высокопоставленный пакистанский источник высоко оценил роль Джей Ди Вэнса в продвижении дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном, сообщив CNN, что вице-президент США сыграл ключевую роль в организации переговоров", - говорится в публикации.

Более того, источник в одной из стран Персидского залива рассказал, что Тегеран скептически относится к участию Уиткоффа, так как предыдущие переговоры, за которые отвечал он, были прерваны началом операции "Эпическая ярость" против Ирана.

Источник, знакомый с переговорным процессом, сообщил телеканалу, что для того, чтобы обеспечить устойчивость перемирия между США и Ираном, потребуется несколько дней, и что чиновники Пакистана надеются убедить американского вице-президента задержаться в стране с этой целью.

При этом ранее иранское агентство Tasnim писало, что, вопреки сообщению CNN, если переговоры состоятся, то они будут однодневными и начнутся вечером в субботу.

В пятницу New York Times писала, что пакистанская сторона попросила Вашингтон подключить вице-президента США к переговорам с Ираном, поскольку его прежние возражения против конфликта сделали его более приемлемой фигурой для Исламабада.