Вэнс сыграл ключевую роль в организации переговоров США и Ирана, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в организации переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде, которые, как ожидается, начнутся позднее в субботу, пишет CNN со ссылкой на источник.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников. на переговорах Вэнс возглавит делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональд Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Высокопоставленный пакистанский источник высоко оценил роль Джей Ди Вэнса в продвижении дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном, сообщив CNN, что вице-президент США сыграл ключевую роль в организации переговоров", - говорится в публикации.
Более того, источник в одной из стран Персидского залива рассказал, что Тегеран скептически относится к участию Уиткоффа, так как предыдущие переговоры, за которые отвечал он, были прерваны началом операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Источник, знакомый с переговорным процессом, сообщил телеканалу, что для того, чтобы обеспечить устойчивость перемирия между США и Ираном, потребуется несколько дней, и что чиновники Пакистана надеются убедить американского вице-президента задержаться в стране с этой целью.
При этом ранее иранское агентство Tasnim писало, что, вопреки сообщению CNN, если переговоры состоятся, то они будут однодневными и начнутся вечером в субботу.
В пятницу New York Times писала, что пакистанская сторона попросила Вашингтон подключить вице-президента США к переговорам с Ираном, поскольку его прежние возражения против конфликта сделали его более приемлемой фигурой для Исламабада.
Перед отбытием в Исламабад Вэнс заявил журналистам, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией и рассчитывает, что они пройдут позитивно. Он также отметил, что делегация отправляется в Пакистан с четкими установками от американского лидера и что США якобы готовы протянуть руку Ирану, если увидят с его стороны добросовестный подход к переговорам.