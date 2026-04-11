Вице-президент США Джей Ди Вэнс после прибытия на переговоры с иранскими официальными лицами в Исламабад

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после прибытия на переговоры с иранскими официальными лицами в Исламабад

© AP Photo / Jacquelyn Martin Вице-президент США Джей Ди Вэнс после прибытия на переговоры с иранскими официальными лицами в Исламабад

Вэнс прибыл в Пакистан перед переговорами с Ираном

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Пакистан перед переговорами с Ираном, сообщил пресс-пул Белого дома.

« AF2 приземлился на базе ВВС приземлился на базе ВВС Пакистана Нур Кхан в Исламабаде в 10:29 по местному времени (08:29 мск)", — заявили журналисты.

Вэнс возглавляет американскую делегацию на встрече, которая ожидается в субботу в пакистанской столице. По данным CNN, переговоры будут идти как напрямую, так и через посредников.

десяти пунктов , который, как сообщалось, одобрили и американцы. В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из, который, как сообщалось, одобрили и американцы.

ИРИ утверждали обратное. В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан . В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя вутверждали обратное.