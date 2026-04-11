ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Пакистан перед переговорами с Ираном, сообщил пресс-пул Белого дома.
«
"AF2 приземлился на базе ВВС Пакистана Нур Кхан в Исламабаде в 10:29 по местному времени (08:29 мск)", — заявили журналисты.
Вэнс возглавляет американскую делегацию на встрече, которая ожидается в субботу в пакистанской столице. По данным CNN, переговоры будут идти как напрямую, так и через посредников.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
Тегеран подчеркивал, что ожидает прекращения огня в Ливане и разблокировки своих активов перед тем, как начать переговоры с Вашингтоном.