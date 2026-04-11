Вучич выразил Орбану поддержку перед выборами
17:48 11.04.2026
Вучич выразил Орбану поддержку перед выборами

БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что независимо от результата партии "Фидес" премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля сербы останутся благодарны венгерскому политику, и выразил ему поддержку.
"Не знаю, выиграет ли Виктор или проиграет. Знаю только, что бесконечно ему благодарен за дружеские отношения сербов и венгров. Без него этой дружбы бы не было. Каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и поддержка завтра на выборах", - написал Вучич в Instagram*.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Не будем колонией". Как Венгрия борется с вмешательством Киева в выборы
Вчера, 10:26
Президент Сербии добавил в послании Орбану, что сербы, "даже если проиграешь, будут вечно благодарны".
По данным переписи населения Сербии 2022 года, в республике проживает 184,5 тысячи граждан венгерской национальности, подавляющее большинство - в автономном крае Воеводина. Из них около 83 тысяч обладают правом голоса на выборах в парламент Венгрии и могут проголосовать по почте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает в институте МСС в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Это наша страна". США сделали Евросоюзу последнее предупреждение
Вчера, 08:00
 
