Вучич выразил Орбану поддержку перед выборами

БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что независимо от результата партии "Фидес" премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля сербы останутся благодарны венгерскому политику, и выразил ему поддержку.
"Не знаю, выиграет ли Виктор или проиграет. Знаю только, что бесконечно ему благодарен за дружеские отношения сербов и венгров. Без него этой дружбы бы не было. Каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и поддержка завтра на выборах", - написал Вучич в Instagram*.
По данным переписи населения Сербии 2022 года, в республике проживает 184,5 тысячи граждан венгерской национальности, подавляющее большинство - в автономном крае Воеводина. Из них около 83 тысяч обладают правом голоса на выборах в парламент Венгрии и могут проголосовать по почте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.