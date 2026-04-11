Эксперт объяснил, зачем США решили разблокировать иранские активы

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Решение США о разблокировке активов Ирана следует трактовать не как аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению переговорного процесса, считает востоковед Маис Курбанов.

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.