Эксперт объяснил, зачем США решили разблокировать иранские активы - РИА Новости, 11.04.2026
22:14 11.04.2026
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Решение США о разблокировке активов Ирана следует трактовать не как аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению переговорного процесса, считает востоковед Маис Курбанов.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный иранский источник утверждало, что США в рамках переговорного процесса якобы согласились разморозить замороженные активы Ирана. Высокопоставленный иранский источник заявил агентству, что разморозка активов якобы "напрямую связана" с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив, и Тегеран воспринимает это как серьезный шаг в переговорах.
"Решение о разблокировке активов, пусть даже на первом этапе речь идет о сумме в 6 миллиардов долларов, следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса", - сказал Курбанов газете ВЗГЛЯД.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
