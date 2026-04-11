Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 11.04.2026 (обновлено: 22:07 11.04.2026)
США выдвигают завышенные требования по Ормузскому проливу, сообщил источник

© AP Photo / Jacquelyn Martin
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИСЛАМАБАД, 11 апр - РИА Новости. США выдвигают завышенные требования относительно Ормузского пролива и по другим вопросам на переговорах с иранской делегацией в Пакистане, сообщил РИА Новости в субботу вечером источник, близкий к иранской переговорной команде.
"Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены. Похоже, что США теперь рассчитывают добиться того, чего им не удалось за сорок дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения", - сказал источник.
В то же время иранская делегация, по его словам, настаивает на сохранении достигнутых во время конфликта успехов.
СШАПакистанВ миреИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала