США выдвигают завышенные требования по Ормузскому проливу, сообщил источник

ИСЛАМАБАД, 11 апр - РИА Новости. США выдвигают завышенные требования относительно Ормузского пролива и по другим вопросам на переговорах с иранской делегацией в Пакистане, сообщил РИА Новости в субботу вечером источник, близкий к иранской переговорной команде.
"Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены. Похоже, что США теперь рассчитывают добиться того, чего им не удалось за сорок дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения", - сказал источник.
В то же время иранская делегация, по его словам, настаивает на сохранении достигнутых во время конфликта успехов.