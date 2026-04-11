В США всем сотрудникам МВБ приказали выйти на работу, несмотря на шатдаун

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов приказало всем своим сотрудникам, в том числе сокращенным на фоне продолжающегося частичного шатдауна ведомства, выйти на работу с восстановлением зарплаты, передает портал Federal News Network

« "Все сотрудники МВБ, как освобожденные, так и не освобожденные от должностных обязанностей, должны вернуться к статусу работающих и оплачиваемых сотрудников, начиная с вашего следующего рабочего дня по расписанию", - цитирует портал внутреннее уведомление ведомства, разосланное в пятницу вечером.

Согласно уведомлению, те сотрудники, которые не смогут выйти на работу в установленный срок, должны будут предупредить об этом свое руководство и получить одобрение, а те, кто проигнорирует распоряжение, подвергнутся дисциплинарному взысканию.

Американский сенат 2 апреля единогласно поддержал законопроект о частичном финансировании министерства внутренней безопасности, за исключением миграционной и пограничной служб.