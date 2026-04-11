"В каменный век". В Киеве забили тревогу из-за российских ударов - РИА Новости, 11.04.2026
Украинские военные. Архивное фото
22:34 11.04.2026 (обновлено: 22:37 11.04.2026)
"В каменный век". В Киеве забили тревогу из-за российских ударов

Соскин заявил, что Украина может вернуться в каменный век

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что страна может вернуться в каменный век из-за проблем с энергетическим сектором.
«
"Удары по энергетике продолжаются. По Одессе был очень тяжелый удар. Идет последовательное уничтожение системы энергообеспечения, логистики и железнодорожной сети Украины. Уже, как известно, из многих городов выехать на железнодорожном транспорте невозможно. Удары усиливаются. Как я говорил, Украину ждет переход в каменный век", — сказал он.
Кроме того, по его словам, киевский режим планирует "закручивать гайки". Власти хотят ввести уголовную ответственность и разрешить применять оружие против людей, которые будут сопротивляться мобилизации. Также изменения коснутся налогового законодательства, подчеркнул Соскин.
«
"Это бандитская рента, это грабеж, конечно. Это убийство остатков украинцев. Вот поэтому практически жить на Украине будет невозможно. Рано или поздно начнется гражданская война. Это уже понятно. Это все действия Зеленского и его банды, они приведут к гражданской войне", — резюмировал он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевОдессаОлег СоскинЛеонид КучмаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
