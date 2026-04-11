"Киеву придется согласиться". В США сделали резкое заявление о переговорах - РИА Новости, 11.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 11.04.2026 (обновлено: 22:52 11.04.2026)
"Киеву придется согласиться". В США сделали резкое заявление о переговорах

NI: Украине придется согласиться на гарантии безопасности, которые ей предлагают

Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украине придется согласиться на гарантии безопасности, которые ей предлагают, пишет американский журнал The National Interest.
"Планы по обеспечению будущей безопасности Украины лишены реального содержания. Вместо этого широко обсуждаемые "гарантии безопасности" представляют собой набор намерений, сценариев и обещаний. <…> Западные планы не предусматривают улучшения ни международной интеграции Украины, ни ее обороноспособности. Вместо этого переговоры сосредоточены на структуре, условиях и формулировках будущих механизмов реагирования на случай повторной эскалации", — говорится в публикации.
Как уточняется, гарантии безопасности для Украины лишь предлагают Киеву довериться определенному алгоритму будущих действий Запада. Также подразумевается, что Москва признает его значимость. Однако предложенные Западом гарантии не предусматривают никакой организационной структуры, отмечается в материале.
"В отсутствие институциональной и материальной основы ни Киев, ни Москва не могут воспринимать гарантии безопасности для Украины всерьез. <…> Тем не менее Украине, возможно, придется следовать "принципу надежды" и принять те гарантии, которые она может получить, а не те, в которых она нуждается", — резюмировали в статье.

В конце января замглавы МИД Александр Грушко заявил, что безопасность Украины можно обеспечить за счет предоставления таких же гарантий для России. Дипломат пояснил, что безопасность Киева станет возможна, если Москва будет понимать, что территорию соседней страны не будут использовать как плацдарм для создания угроз России.
В МИД не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.
