ВСУ потеряли более 190 военных в зоне действия "Запада" за сутки

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Червоного Оскола, Шийковки, Кутьковки, Боровой в Харьковской области, Старого Каравана, Красного Лимана и Святогорска в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 28 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18