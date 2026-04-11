ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действия "Севера" за сутки

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 180 военных в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило в субботу Министерство обороны России.
Как уточнило ведомство, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области.
Также в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Покаляное, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Зыбино и Землянки Харьковской области.
"Противник потерял более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
