Рейтинг@Mail.ru
Украина готовит провокации после выборов в Венгрии, считает эксперт - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 11.04.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger — Митинг во время предвыборной кампания в Секешфехерваре, Венгрия
Митинг во время предвыборной кампания в Секешфехерваре, Венгрия - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Митинг во время предвыборной кампания в Секешфехерваре, Венгрия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Украина набирает провокаторов для участия в жестких протестах после выборов в Венгрии, если на них победит правящая партия "Фидес", заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
"В Закарпатье распространяется запись, что украинцы ищут говорящих по-венгерски, прошедших военную подготовку, физически подготовленных, стрессоустойчивых мужчин для работы в Венгрии. Полагаю, сюда прибыли агенты-провокаторы, которые после выборов, если партия "Тиса" проиграет, вместе с толпой, сочувствующей "Тисе", выйдут на улицы и начнут поджигать машины, мусорные баки. Обычно в таких жестких демонстрациях начинают один или два человека, затем за ними следует толпа. Я уверен, что украинцы готовят что-то для дестабилизации Венгрии", - сказал Шпётле.
По его словам, многие на венгерских выборах будут голосовать за "Тису" не потому, что поддерживают ее политическую программу, а потому что хотят смены власти.
"Есть потенциал насилия среди молодежи, которая либо не любит "Фидес", либо не любит эту политическую систему, но можно также представить, что им могли заплатить за то, чтобы они ломали и крушили на протестах", - отметил эксперт.
Шпётле также не исключает возможности вооруженных провокаций на демонстрациях после выборов.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии. Также он заявлял, что Брюссель вмешивается в выборы в Венгрии, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО. Власти Венгрии неоднократно повторяли, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Украина.
В миреВенгрияУкраинаБрюссельВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала