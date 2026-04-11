Украина готовит провокации после выборов в Венгрии, считает эксперт

Митинг во время предвыборной кампания в Секешфехерваре, Венгрия

Митинг во время предвыборной кампания в Секешфехерваре, Венгрия

© REUTERS / Leonhard Foeger Митинг во время предвыборной кампания в Секешфехерваре, Венгрия

БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Украина набирает провокаторов для участия в жестких протестах после выборов в Венгрии, если на них победит правящая партия "Фидес", заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

"В Закарпатье распространяется запись, что украинцы ищут говорящих по-венгерски, прошедших военную подготовку, физически подготовленных, стрессоустойчивых мужчин для работы в Венгрии . Полагаю, сюда прибыли агенты-провокаторы, которые после выборов, если партия "Тиса" проиграет, вместе с толпой, сочувствующей "Тисе", выйдут на улицы и начнут поджигать машины, мусорные баки. Обычно в таких жестких демонстрациях начинают один или два человека, затем за ними следует толпа. Я уверен, что украинцы готовят что-то для дестабилизации Венгрии", - сказал Шпётле.

По его словам, многие на венгерских выборах будут голосовать за "Тису" не потому, что поддерживают ее политическую программу, а потому что хотят смены власти.

"Есть потенциал насилия среди молодежи, которая либо не любит "Фидес", либо не любит эту политическую систему, но можно также представить, что им могли заплатить за то, чтобы они ломали и крушили на протестах", - отметил эксперт.

Шпётле также не исключает возможности вооруженных провокаций на демонстрациях после выборов.