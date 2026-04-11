Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили о полной осаде Украины - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 11.04.2026 (обновлено: 06:07 11.04.2026)
В Киеве заявили о полной осаде Украины

Бортник: Украина будет надеяться, что республиканцы проиграют выборы в конгресс

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Киев будет надеяться на то, что Республиканская партия проиграет предстоящие выборы в конгресс США, заявил украинский политолог Руслан Бортник.
Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Киев ждет напряженный период на фронте и на переговорном треке по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
"Страна будет находиться в глухой обороне, в режиме "осажденная крепость". Снова есть расчет на то, что демократы, пришедшие к власти в конгрессе, заставят шантажом (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа вернуть часть американской помощи Украине", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Ранее газета The Guardian сообщила, что европейские чиновники обеспокоены тем, что власти США могут в преддверии промежуточных выборов в конгресс осенью усилить давление на Украину, чтобы она отказалась от претензий на Донбасс.
В ноябре в Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов.
Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В миреКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРуслан Бортник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала