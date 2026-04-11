В Киеве заявили о полной осаде Украины

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Киев будет надеяться на то, что Республиканская партия проиграет предстоящие выборы в конгресс США, заявил украинский политолог Руслан Бортник.
Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Киев ждет напряженный период на фронте и на переговорном треке по урегулированию конфликта.
"Страна будет находиться в глухой обороне, в режиме "осажденная крепость". Снова есть расчет на то, что демократы, пришедшие к власти в конгрессе, заставят шантажом (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа вернуть часть американской помощи Украине", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
В ноябре в Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов.
Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана, а также ростом цен.