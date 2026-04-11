05:03 11.04.2026
Тихоокеанский флот принял участие в межведомственных учениях на Камчатке

Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Тихоокеанский флот принял участие в межведомственных учениях на Камчатке, сообщила пресс-служба флота.
"На Камчатке состоялось межведомственное учение оперативного штаба (по противодействию угрозам) в морском районе (бассейне) в городе Петропавловске-Камчатском с участием Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении ТОФ.
Пресс-служба уточнила, что в качестве захваченного злоумышленниками гражданского судна был задействован морской транспорт вооружения "Академик Ковалёв" Тихоокеанского флота.
"После чего "пираты" взяли в заложники экипаж и произвели с его борта запуск морских беспилотников для атаки пограничного корабля, направленного к танкеру, подавшему сигнал бедствия", - отметили в пресс-службе.
На флоте добавили, что быстроходные малоразмерные цели были уничтожены бортовым оружием пограничного корабля и вертолета, экипаж танкера освобожден. Судно с захватчиками было обнаружено и блокировано. Вооруженные лица на его борту были нейтрализованы в ходе проведения силовой операции.
"Помимо сил Тихоокеанского флота к учению привлекались силы и средства Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, УФСБ России по Камчатскому краю, УМВД России по Камчатскому краю, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также УФСВНГ России по Камчатскому краю", - подчеркнули на ТОФ.
БезопасностьРоссияКамчаткаКамчатский крайТихоокеанский флот ВМФ РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
