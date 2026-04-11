В Союзе садоводов раскрыли, какие растения нельзя выращивать на участке

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В России на личном участке запрещено выращивание конопли, снотворного мака, шалфея предсказателей, гавайской розы, голубых лотоса и кувшинки, мимозы хостилис, ипомеи трехцветной и некоторых других растений, рассказала РИА Новости руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова.

"Под запретом мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная", - сказала она.

"Эти растения запрещены для выращивания, потому что в их составе есть галлюциногены и иные вещества, которые могут стать компонентами для производства наркотических средств. В 2026 году список запрещенных растений пополнился клёном американским (ясенелистным)", - добавила эксперт.

Бурякова уточнила в частности, что если шалфей предсказателей "занесет" на участок нечаянно, наказание за это не предусмотрено. Однако специальное его выращивание может повлечь штраф в размере до 300 тысяч рублей, а также уголовную ответственность. Другие виды шалфея, в том числе лекарственный, не запрещены.

Кроме того, в 2026 году были увеличены штрафы за борщевик.