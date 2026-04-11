МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Работа городского транспорта Москвы продлена в связи с празднованием Пасхи.

В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля.

Так, в ночь с субботы на воскресенье метро и МЦК открыты на вход до 02.00 мск, а 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат ходить до 03.30 мск.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами. В воскресенье будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ. Эти и некоторые регулярные маршруты автобусов будут работать с 09.00 мск до 19.00 мск.

Во время пасхальных богослужений сотрудники ЦОМП будут дежурить на станциях метро "Кропоткинская" и "Бауманская", которые находятся рядом с крупнейшими храмами Москвы . Также обратиться за помощью к инспекторам ЦОМП можно будет на станциях метро "Саларьево", "Домодедовская", "Пятницкое шоссе", "Планерная", "Новокосино", "Озерная" и "Улица Академика Янгеля".