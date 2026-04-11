Рейтинг@Mail.ru
Работа городского транспорта Москвы продлена в связи с празднованием Пасхи
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 11.04.2026
Работа городского транспорта Москвы продлена в связи с празднованием Пасхи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭлектробус
Электробус - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Электробус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Работа городского транспорта Москвы продлена в связи с празднованием Пасхи.
В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля.
Так, в ночь с субботы на воскресенье метро и МЦК открыты на вход до 02.00 мск, а 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат ходить до 03.30 мск.
Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами. В воскресенье будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ. Эти и некоторые регулярные маршруты автобусов будут работать с 09.00 мск до 19.00 мск.
Во время пасхальных богослужений сотрудники ЦОМП будут дежурить на станциях метро "Кропоткинская" и "Бауманская", которые находятся рядом с крупнейшими храмами Москвы. Также обратиться за помощью к инспекторам ЦОМП можно будет на станциях метро "Саларьево", "Домодедовская", "Пятницкое шоссе", "Планерная", "Новокосино", "Озерная" и "Улица Академика Янгеля".
Помимо этого, в воскресенье на дежурство выйдут 45 работников организатора перевозок. Они будут работать на 11 транспортно-пересадочных узлах, чтобы помочь пассажирам ориентироваться в работе регулярных маршрутов транспорта и в местах перенесенных остановок.
Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала