МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Работа городского транспорта Москвы продлена в связи с празднованием Пасхи.
В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля.
Так, в ночь с субботы на воскресенье метро и МЦК открыты на вход до 02.00 мск, а 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат ходить до 03.30 мск.
Синоптик рассказала о погоде на Пасху в Москве
2 апреля, 06:33
Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами. В воскресенье будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ. Эти и некоторые регулярные маршруты автобусов будут работать с 09.00 мск до 19.00 мск.
Во время пасхальных богослужений сотрудники ЦОМП будут дежурить на станциях метро "Кропоткинская" и "Бауманская", которые находятся рядом с крупнейшими храмами Москвы. Также обратиться за помощью к инспекторам ЦОМП можно будет на станциях метро "Саларьево", "Домодедовская", "Пятницкое шоссе", "Планерная", "Новокосино", "Озерная" и "Улица Академика Янгеля".
Помимо этого, в воскресенье на дежурство выйдут 45 работников организатора перевозок. Они будут работать на 11 транспортно-пересадочных узлах, чтобы помочь пассажирам ориентироваться в работе регулярных маршрутов транспорта и в местах перенесенных остановок.
Пасха в Москве в 2025 году: расписание мероприятий и богослужений
18 апреля 2025, 18:53