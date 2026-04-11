Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ему неважен исход переговоров в Исламабаде
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 11.04.2026 (обновлено: 15:47 11.04.2026)

Трамп заявил, что ему неважен исход переговоров в Исламабаде

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ему неважен исход переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде, ведь в случае провала Вашингтон может возобновить военные действия.
"Неважно. (В случае провала - ред.) мы перезапустимся. Мы готовы", - сказал Трамп телеканалу NewsNation в ответ на вопрос о его ожиданиях от переговоров.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
Вчера, 07:37
 
ИранИсламабадСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала