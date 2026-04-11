Трамп заявил, что ему неважен исход переговоров в Исламабаде

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ему неважен исход переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде, ведь в случае провала Вашингтон может возобновить военные действия.
"Неважно. (В случае провала - ред.) мы перезапустимся. Мы готовы", - сказал Трамп телеканалу NewsNation в ответ на вопрос о его ожиданиях от переговоров.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.